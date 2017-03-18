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18 آذار 2017
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اهالي عرسال يرفعون شكوى للحريري...فما هي؟

publishing date: 18/03/2017 12:40:04
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اهالي عرسال يرفعون شكوى للحريري...فما هي؟
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رفع اهل عرسال شكوى للرئيس سعد الحريري عن ازمات اهالي البقاع الشمالي.

وأكد رئيس الحكومة امام الوفد ان حكومته تولي مطالب واحتياجات واوضاع بلدة عرسال عموما اهتماما استثنائيا لان البلدة عانت وتعاني الكثير جراء تداعيات ازمة النازحين السوريين المتواصلة لافتا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة عملية للاهتمام الحكومي بوضع البلدة
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