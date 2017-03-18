شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 21 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
طالبين القرب
09:00
طالبين القرب
القائمة
تقارير نشرة الاخبار
18 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

السنيورة يفند السلسلة للـ LBCI : طرة ونقشة

publishing date: 18/03/2017 13:19:13
episodes
المؤلف:
هدى شديد
هدى شديد
@HodaChedid
هدى شديد- مراسلة في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال، وصحافية في جريدتي النهار ولوريان لو جور
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
يرى رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة أن ما وصلت إليه سلسلة الرتب والرواتب من ناحية أرقامها هو أفضل الممكن.

الا ان الرئيس السنيورة يرى في هذه السلسلة مشكلة في الضرائب المعتمدة كموارد لأن بعضها يصيب الإقتصاد بأضرار كبيرة. 
 
الإعلان

 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact