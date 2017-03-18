السنيورة يفند السلسلة للـ LBCI : طرة ونقشة

يرى رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة أن ما وصلت إليه سلسلة الرتب والرواتب من ناحية أرقامها هو أفضل الممكن.



الا ان الرئيس السنيورة يرى في هذه السلسلة مشكلة في الضرائب المعتمدة كموارد لأن بعضها يصيب الإقتصاد بأضرار كبيرة.

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