هل يقع المجلس النيابي في الفراغ في 21 حزيران؟

هوليس مجرد انذار أخير من رئيس التيار الوطني الحرّ. فرئيس الجمهورية أسقط قانون الستين بالضربة القاضية، بعدم توقيعه المرسوم الثاني لدعوة الهيئات الناخبة الذي وقعه ورفعه رئيس الحكومة بعد وزير الداخلية، لإجراء الانتخابات في 18 حزيران المقبل أي في آخر أحد قبل انتهاء ولاية المجلس.



طرح باسيل الانتخابي ينتظر منذ ستة أيام اجابات واضحة:البعض يقول في العلن إنه يدرسه فيما يصفه همساً بالهرطقة أو بالمولود الهجين غير القابل للحياة.

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