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18 آذار 2017
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الأسعار على حالها حتى الساعة...والتفتيش ناشط

publishing date: 18/03/2017 13:23:45
episodes
المؤلف:
يزبك وهبة
يزبك وهبة
@YazbekWehbe
يزبك وهبة مراسل ومذيع أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال،أستاذ جامعي.
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يتمعن هذا المتسوق في قنينة الويسكي ليرى ما إذا كان قد تغيّر سعرها.
إعتاد المواطنون أن يسبق الغلاء أي تقديمات ، والتجارب عديدة، ولكن الى الآن لا تغييرات في الأسعارفي وقت بدأت تهافت المواطنين لشراء بضائع قبل الغلاء.
 
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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