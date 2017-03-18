الأسعار على حالها حتى الساعة...والتفتيش ناشط

يتمعن هذا المتسوق في قنينة الويسكي ليرى ما إذا كان قد تغيّر سعرها.

إعتاد المواطنون أن يسبق الغلاء أي تقديمات ، والتجارب عديدة، ولكن الى الآن لا تغييرات في الأسعارفي وقت بدأت تهافت المواطنين لشراء بضائع قبل الغلاء.

الإعلان

* حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



