دي مستورا في الرياض...

عقد مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا محادثات مع مفاوض المعارضة السورية رياض حجاب في السعودية.



ووصل دي ميستورا إلى الرياض مساء الخميس للقاء حجاب من دون أن يلتقي مع أي من المسؤولين السعوديين.



ويحاول دي ميستورا التوسط في اتفاق سلام بين الأطراف المتحاربة في سوريا.

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