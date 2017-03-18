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18 آذار 2017
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انتبهوا أونلاين..."أولادكم مش لحالن"

publishing date: 18/03/2017 13:28:46
episodes
المؤلف:
نور نصر الله
نور نصر الله
@nournasralah
مراسلة في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال
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"انتبهوا اونلاين" هو عنوان الحملة التوعوية التي أطلقها المجلس الأعلى للطفولة بوزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع وزارة التربية لزيادة الوعي عند الأهالي والمدارس عن مخاطر الانترنت وكيفية استعمالها لحماية كافة أفراد الاسرة. 
 
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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