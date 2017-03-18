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18 آذار 2017
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إشكال كاد أن يسقط فيه ضحايا...والسبب كلب

publishing date: 18/03/2017 13:26:05
episodes
المؤلف:
يزبك وهبة
يزبك وهبة
@YazbekWehbe
يزبك وهبة مراسل ومذيع أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال،أستاذ جامعي.
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ربما لن تصدقوا أن أبعاد الخلاف بين جارين هو كلب نعم كلب يخص ّ شربل الأشمر طرقَ بقدمه على منزل عبدالله. في كرم الزيتون، بدأ الإشكال كلاميا ً ليتطور الى تضارب ٍ بينهما. 
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