إشكال كاد أن يسقط فيه ضحايا...والسبب كلب

ربما لن تصدقوا أن أبعاد الخلاف بين جارين هو كلب نعم كلب يخص ّ شربل الأشمر طرقَ بقدمه على منزل عبدالله. في كرم الزيتون، بدأ الإشكال كلاميا ً ليتطور الى تضارب ٍ بينهما.

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