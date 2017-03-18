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رياضة
18 آذار 2017
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هكذا استقبل جمهور المنارة الرياضي بطل غرب آسيا

publishing date: 18/03/2017 13:40:08
episodes
المؤلف:
ستيفاني سعد
ستيفاني سعد
@stephaneesaad
د.ستيفاني سعد- مراسلة ومذيعة النشرة الرياضية في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال

حائزة على دكتوراه في علوم اللغة - علم الترجمة والمصطلحات الفنّية الرياضية
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وصلت صباح اليوم بعثة النادي الرياضية الى بيروت بعد فوزها ببطولة غرب آسيا للمرّة الرابعة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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