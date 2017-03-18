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تقارير نشرة الاخبار
18 آذار 2017
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انت حامل أو عندك ولاد؟

publishing date: 18/03/2017 13:43:25
episodes
المؤلف:
منال خليل
منال خليل
@Manal_Khalil
منتجة أخبار في الـ LBCI حائزة على شهادة اذاعة وتلفزيون من كلية الاعلام والتوثيق-الجامعة اللبنانية
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اكثر من 40 جناح لكل حاجات ومستلزمات الاطفال، حتى قبل ولادتهم، تحت سقف واحد، في معرض النساء الحوامل والاطفال بالبلاتيا - جونية.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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