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18 آذار 2017
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القوات: لا لفرض ضرائب من هنا وهناك

publishing date: 18/03/2017 14:07:56
episodes
المؤلف:
بسام أبو زيد
بسام أبو زيد
@BassamAbouZeid
Bassam Abou Zeid
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اصرار القوات اللبنانية على أن تكون أرقام مشروع موازنة الـ 2017 مشابهة لمشروع موازنة 2016 لا يعني أن أرقام الإنفاق يجب ألا تتضمن سلسلة الرتب والرواتب، بل أن الإعتراض هو على أرقام إنفاق أخرى وردت في مشروع موانة الـ 2017.
 
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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