القوات: لا لفرض ضرائب من هنا وهناك

اصرار القوات اللبنانية على أن تكون أرقام مشروع موازنة الـ 2017 مشابهة لمشروع موازنة 2016 لا يعني أن أرقام الإنفاق يجب ألا تتضمن سلسلة الرتب والرواتب، بل أن الإعتراض هو على أرقام إنفاق أخرى وردت في مشروع موانة الـ 2017.

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