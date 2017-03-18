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18 آذار 2017
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إحباط محاولة تسلل جديدة إلى البيت الأبيض

publishing date: 18/03/2017 15:19:45
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إحباط محاولة تسلل جديدة إلى البيت الأبيض
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أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن شخصا قفز داخل منطقة عازلة في مواجهة البيت الأبيض اليوم السبت لكنه لم ينجح في تسلق سياجه.
 
وأضاف المتحدث على تويتر أن ذلك تم خلال وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا.
 
وقالت قناة تلفزيون (سي.إن.إن) إن رجال جهاز الخدمة السرية الأميركي نجحوا في اعتقال الشخص ومنعه من التسلل إلى داخل البيت الأبيض.
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