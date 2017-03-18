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18 آذار 2017
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إشكال بين شابين واطلاق نار...في أبي سمراء

publishing date: 18/03/2017 15:34:28
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إشكال بين شابين واطلاق نار...في أبي سمراء
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وقع إشكال فردي بين شابين في منطقة أبي سمراء، تطور الى إطلاق نار وإصابة أحدهما ويدعى رائد أ. الذي نقل الى مستشفى الشعار للمعالجة، فيما أوقفت عناصر الجيش مطلق النار، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام. 
 
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