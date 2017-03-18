رابطة التعليم المهني والتقني: نعلن الإضراب المفتوح

الإعلان

قررت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، إعلان "الاضراب المفتوح حتى تحديد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي وإقرار السلسلة العادلة والمنصفة لكل القطاعات، والاعتصام في ساحة رياض الصلح تزامنا مع إنعقاد الجلسة التشريعية، التي سيحدد موعدها خلال الأيام المقبلة"، إضافة الى "مطالبة النواب بإلغاء المادة 37 ورفع قيمة الدرجة لتصبح 5% من أساس الراتب.