بالفيديو - من هو عدنان الذي تكلم عنه سامي الجميل؟

روى عدنان حسن طبيخ وهو سائق عمومي يعمل ليلا نهارا لكي يؤمن لقمة عيشه كيف وصل إلى منزل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي كان بانتظاره في منزله الكائن في سن الفيل.



ووجه طبيخ تحية إلى الجميل مثمنا مواقفه الاخيرة تجاه الشعب اللبناني، ودعا جميع اللبنانيين الى المشاركة في تظاهرة الاحد في رياض الصلح احتجاجا على زيادة الضرائب.

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