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18 آذار 2017
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الصومال يطلب من السعودية التحقيق في هجوم على سفينة لاجئين

publishing date: 18/03/2017 17:16:47
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الصومال يطلب من السعودية التحقيق في هجوم على سفينة لاجئين
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أعلن مسؤولون السبت أن الحكومة الصومالية نددت بالهجوم الذي نفذته طائرة هليكوبتر على سفينة محملة باللاجئين الصوماليين قبالة ساحل اليمن وطالبت التحالف الذي تقوده السعودية بإجراء تحقيق.
 
وقالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أن أكثر من 40 لاجئا صوماليا قتلوا عندما هاجمت طائرة هليكوبتر سفينتهم في وقت متأخر من يوم الخميس. ولم يتضح على الفور من نفذ الهجوم.
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وقال مكتب رئيس الوزراء حسن علي خيري في بيان "يندد رئيس الوزراء بالقتل الجائر للصوماليين الذين كانوا يبحرون من شواطئ اليمن، الضحايا كانوا أبرياء وعزل ومعظمهم من النساء والأطفال". 
 
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