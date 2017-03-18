زعيم منطقة القرم: لبقاء بوتين رئيسا مدى الحياة

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أعلن رئيس وزراء القرم السبت إن فلاديمير بوتين ينبغي أن يظل رئيسا لروسيا مدى الحياة وإن الاتحاد السوفيتي لم يكن لينهار لو كان بوتين رئيسا.وقال سيرغي أكسيونوف في الذكرى الثالثة لتوقيعه على ضم روسيا لشبه الجزيرة الأوكرانية إن روسيا بحاجة إلى قيادة قوية مستمرة للتعامل مع التهديدات الخارجية المتعددة.وقال أكسيونوف إنه "لو كان رئيسنا بوتين موجودا في فترة الاتحاد السوفيتي لما انهار".