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مصادر بري لـ"الحياة": البت بقانون الانتخاب قبل البحث في الموازنة

publishing date: 18/03/2017 23:43:08
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مصادر بري لـ&quot;الحياة&quot;: البت بقانون الانتخاب قبل البحث في الموازنة
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أوضحت مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أسباب إصداره بيانه أمس الذي رتب فيه الأولويات مجدداً، أن السجال السياسي والنيابي والتراشق السياسي في البلاد يأخذان أبعاداً شعبوية لأسباب انتخابية لأن ليس لدى أي من الفرقاء رؤية واضحة حول الأسس التي ستجرى عليها الانتخابات المقبلة.

ورأت مصادر بري في حديث لـ"الحياة" انه يجب البت بقانون الانتخاب أولاً ثم البحث في الموازنة.

وتردد مصادر بري أنه لو أخذ باقتراحه الصيف الماضي حول الاتفاق على سلة عناوين بدءاً بانتخاب رئيس جمهورية وقانون الانتخاب والحكومة لما كنا وصلنا إلى المأزق الحالي.

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