مسؤول أممي يؤكد أن الأمن في مالي لا يزال "مثيرا للقلق"

أعلن مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفي لادسوس في باماكو، أن الأمن في مالي "لا يزال مثيراً للقلق" رغم الوسائل التي تم حشدها والتقدم الذي أحرز في الآونة الأخيرة بشأن اتفاق السلام.

واشار لادسوس الى "ان الوضع الأمني لا يزال يدعو للقلق، ونحن نتعرض في أحيان كثيرة لهجمات من الجماعات المسلحة".

ورأى لادسوس أن "إنجاز عملية السلام ما زال بعيدا" رغم الاتفاق في ايار- حزيران 2015 بين باماكو والمجموعات الداعمة لها من جهة، وحركة التمرد السابق من جهة ثانية.