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19 آذار 2017
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لماذا اطلق ابن الـ16 عاما النار على رفاقه في المدرسة؟

publishing date: 19/03/2017 00:30:33
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لماذا اطلق ابن الـ16 عاما النار على رفاقه في المدرسة؟
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وُجّهت إلى الشاب الذي فتح الخميس النار داخل مدرسته الثانوية في جنوب شرق فرنسا، السبت تهمة "محاولة القتل"، والى أحد أصدقائه تهمة التواطؤ معه، واودع كلاهما السجن.

 وأوضحت المدعية العامة في منطقة غراس فابيان اتزوري ان الشاب أقدم على هذا التصرف من أجل "وضع حد لعلاقات سيئة" كانت تربطه بعدد من رفاقه.

 وأوضحت أنه خلال الهجوم أدى استخدام السلاح الناري إلى إصابة مدير المدرسة الثانوية وأربعة طلاب، لكنّ أياً من هؤلاء لم يكونوا من بين الأهداف التي كان مطلق النار قد حددها.

 وأثناء فترة احتجازه الاحتياطي، أقرّ الشاب البالغ من العمر 16 عاما والذي أكد طبيب نفسي عدم إصابته باضطراب عقلي، بأنه هو من نفذ إطلاق النار وشرح أنه وصل إلى الثانوية بعد عبوره سياجا وأنه كان خبأ اسلحة داخل كيسين وبندقية بقطعة قماس.

أما صديقه البالغ 17 عاما ويُشتبه في أنه تواطأ معه ولم يتم توضيح دوره في العملية، فقد التزم من جهته الصمت أمام الشرطة. 

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