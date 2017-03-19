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19 آذار 2017
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جهاز للأمن الالكتروني في ألمانيا يرفع مستوى التأهب تحسبا لهجمات

publishing date: 19/03/2017 00:42:13
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جهاز للأمن الالكتروني في ألمانيا يرفع مستوى التأهب تحسبا لهجمات
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رفعت ألمانيا مستوى التأهب تحسبا لهجمات الكترونية قبل الانتخابات البرلمانية، وكشفت صحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية ان المواقع الحكومية على الانترنت تتعرض بالفعل لهجمات يومية.

  

وقال رئيس المكتب الاتحادي لمعلومات الأمن بألمانيا آرني شينبوم للصحيفة: "نلاحظ هجمات ضد الشبكات الحكومية بشكل يومي."

 

وأضاف ان المكتب على اتصال وثيق بمسؤولي الانتخابات والأحزاب السياسية والولايات الاتحادية الألمانية لبحث كيفية تفادي الهجمات الالكترونية وهو مستعد للرد على الهجمات المحتملة قبل الانتخابات.

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