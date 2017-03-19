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19 آذار 2017
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قتيل و7 جرحى في انفجار داخل مبنى سكني ببروكسل

publishing date: 19/03/2017 01:03:42
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قتيل و7 جرحى في انفجار داخل مبنى سكني ببروكسل
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قتل شخص وأصيب سبعة آخرون بجروح، إصابات ثلاثة منهم بالغة، إثر انفجار السبت داخل مبنى سكني في حي ببروكسل، ناتج على الأرجح عن تسرب غاز، بحسب حصيلة جديدة أوردتها السلطات.

         

وأوضح بيان لمدعي عام بروكسل أن "سبعة أشخاص نقلوا إلى مستشفيين، منهم ثلاثة اصاباتهم بالغة بينهم طفل يبلغ عامين وآخر يبلغ 15 عاما"، مضيفا انه "تم العثور على جثة رجل بين الانقاض لم يتم التعرف على هويته رسميا بعد".  

     

وفي مقابلة مع التلفزيونين البلجيكيين "ار تي بي اف" و"ار تي ال"، أكد مختار حي سان جيل حيث حصل الحادث شارل بيكيه انّ سببه هو تسرّب للغاز. 

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