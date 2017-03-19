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19 آذار 2017
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هكذا تصل الاموال الى داعش من بيروت...

publishing date: 19/03/2017 01:45:11
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هكذا تصل الاموال الى داعش من بيروت...
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ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 18 موقوفا، وهم 15 سوريا وفلسطيني واحد، وآخران قيد الدرس، بجرم الانتماء الى تنظيم "داعش" وتأليف شبكة لتهريب الأموال من لبنان الى الخارج لصالح التنظيم.

وأوضح مصدر قضائي لصحيفة "الانباء" أن هذه الشبكة حولت منذ العام 2014 حتى الآن 19 مليونا و300 ألف دولار أميركي إلى داعش في سوريا والعراق.

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وكشف أن المدعى عليهم استأجروا محلات للصرافة مع رخصة مزاولة المهنة من صرافين لبنانيين بأسعار مرتفعة ومغرية جدا، وراحوا يحولون الأموال إلى التنظيم في الخارج، عبر نظام الـ "كاش باك" سواء في تركيا أو العراق أو سوريا.
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