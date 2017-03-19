جنبلاط يلبس تيمور كوفية الزعامة الجنبلاطية

ألبس رئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ابنه تيمور كوفية الزعامة الجنبلاطية، وتوجه اليه بالقول:" سر رافع الرأس واحمل تراث جدك الكبير واشهرعاليا كوفية فلسطين ولبنان والاحرار".

وشدد جنبلاط في الذكرى الـ40 لاستشهاد الزعيم كمال جنبلاط على انه "مهما كبرت التضحيات تبقى رخيصة أمام مغامرة العنف والدم او الحرب".

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وأشاد بأنه على مدى 40 عاما مرّ الحزب الاشتراكي بمحطات ناصعة البياض لا خجل منها ولا تردد.

وتوافدت حشود كبيرة اليوم الى المختارة من قرى عاليه والمتن الاعلى للمشاركة في هذه المناسبة .