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19 آذار 2017
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جنبلاط يلبس تيمور كوفية الزعامة الجنبلاطية

publishing date: 19/03/2017 04:45:00
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المؤلف:
مارون ناصيف
مارون ناصيف
@maroun_nassif
مارون ناصيف - مراسل إخباري منذ تشرين الأول 2008، وكاتب مقالات صحافية منذ عام 2004. حائز على إجازة في العلوم السياسية والإدارية وإجازة في التاريخ من الجامعة اللبنانية.
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ألبس رئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ابنه تيمور كوفية الزعامة الجنبلاطية، وتوجه اليه بالقول:" سر رافع الرأس واحمل تراث جدك الكبير واشهرعاليا كوفية فلسطين ولبنان والاحرار".

 

وشدد جنبلاط في الذكرى الـ40 لاستشهاد الزعيم كمال جنبلاط على انه "مهما كبرت التضحيات تبقى رخيصة أمام مغامرة العنف والدم او الحرب".

 
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وأشاد بأنه على مدى 40 عاما مرّ الحزب الاشتراكي بمحطات ناصعة البياض لا خجل منها ولا تردد.

 

وتوافدت حشود كبيرة اليوم الى المختارة من قرى عاليه والمتن الاعلى للمشاركة في هذه المناسبة . 

 
من جهته، أوضح مفوض الاعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي"  رامي الريس للـLBCI   أن هذا المهرجان هو مهرجان شعبي، لافتا الى أنه لم يتم توجيه دعوة الى القوى السياسية.
 
واشار الريس الى أن جنبلاط يحاول ان يكون صلة وصل بين اللبنانيين وهو متمسك بالشراكة وبمصالحة الجبل.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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