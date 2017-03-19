تظاهرة مؤيدة للاكراد في المانيا تثير غضب تركيا

عبرت تركيا عن غضبها بعد تظاهرة مؤيدة للاكراد في مدينة فرانكفورت الالمانية دعت الى احلال "الديموقراطية" في هذا البلد ورفض التعديلات الدستوري التي ستطرح في استفتاء لتوسيع صلاحيات اردوغان.

وكان نحو ثلاثين الف شخص مؤيدين للاكراد تظاهروا السبت في فرانكفورت مطالبين بـ"الديموقراطية في تركيا" و"الحرية لكردستان" بحسب الشرطة.

وقال الناطق باسم الرئيس التركي ابراهيم كالين في بيان ان الرئاسة التركية "تدين باشد العبارات" السماح بهذه التظاهرة.

واضاف انه "من غير المقبل رؤية رموز وشعارات حزب العمال الكردستاني بينما يمنع وزراء وبرلمانيون اتراك من الاجتماع بمواطنيهم".