بالصورة- سعادة يرد على اتهامات باسيل

ردّ النائب في حزب الكتائب سامر سعادة على اتهام وزير الخارجية جبران باسيل كل من يعترض على زيادة الضرائب بانهم " كانوا موافقين على ما يعترضون عليه اليوم".

وكان باسيل قد استشهد بمحاضر كل الجلسات منذ 2014 عرضها عليه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان.

ونشر سعادة محاضر جلسة مجلس النواب في ١٥ نيسان 2014 والتي تؤكد ان الكتائب مع اقرار السلسلة لانها محقة لكن دون زيادة الضرائب لأنّها ستؤدّي إلى دمار الاقتصاد اللبناني.

وأضاف سعادة انه تم اقتراح بدائل لتمويل السلسلة من خلال وقف الهدر والتسريبات المالية وضبط الجمارك .