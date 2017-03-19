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19 آذار 2017
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طقس متقلب في الايام المقبلة

publishing date: 19/03/2017 03:17:57
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يشهد لبنان طقسا مستقرا اليوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، اما الاثنين والثلاثاء فيشهد كتلا هوائية باردة نسبيا فوق تركيا تحول الطقس مجددا الى متقلب في لبنان مع احتمال بعض الامطار الخفيفة خصوصا الإثنين.
الأحد ١٩ آذار : طقس مستقر غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة.
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الأثنين ٢٠ آذار : طقس متقلب مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١١ و ١٩ درجة.
الثلاثاء ٢١ آذار: طقس متقلب مع احتمال امطار خفيفة متفرقة والحرارة تتراوح ساحلا بين ١١ و ١٩ درجة.
 
 
 
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