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19 آذار 2017
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مقتل أربعة أشخاص خارج مايدوغوري في نيجيريا

publishing date: 19/03/2017 04:26:23
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مقتل أربعة أشخاص خارج مايدوغوري في نيجيريا
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أعلن متحدث باسم الشرطة النيجيرية ان ثلاثة مفجرين انتحاريين قتلوا أربعة أشخاص وأصابوا ثمانية آخرين في قرية قرب مدينة مايدوغوري في شمال شرقي نيجيريا.
 
وذكر إيسوكو فيكتور المتحدث باسم شرطة مايدوجوري إن الانفجارات وقعت السبت في حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش) على بعد نحو سبعة كيلومترات من المدينة الأكثر تضررا من تمرد جماعة بوكو حرام المتشددة المستمر منذ ثماني سنوات. 
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