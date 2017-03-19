اثنان من اقرباء منفذ هجوم مطار اورلي لا يزالا موقوفين

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أفاد مصدر قضائي بان شقيق الفرنسي الذي نفذ هجوما على دورية عسكرية السبت في مطار اورلي قبل ان يقتل، لا يزال موقوفا مع أحد اقربائه الاحد، فيما تم الإفراج عن والده.وكان والد وشقيق المهاجم المدعو زياد بن بلقاسم حضرا بنفسيهما الى مركز الشرطة قبل ظهر السبت. وذكرا ان المهاجم اتصل بهما قبل ساعة ونصف على اعتداء مطار اورلي قائلا انه "ارتكب خطأ" بعدما اطلق النار على رجال شرطة خلال عملية تدقيق في هويته في شمال باريس .وبعد ساعات، حضر قريبه من تلقاء نفسه الى مركز الشرطة. وكان قد التقى المهاجم اللية السابقة للاعتداء في حانة في احدى ضواحي باريس.ويحاول المحققون كشف تفاصيل عن تاريخ بن بلقاسم ووضعه النفسي.