شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 21 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
طالبين القرب
09:00
طالبين القرب
القائمة
أخبار دولية
19 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

اثنان من اقرباء منفذ هجوم مطار اورلي لا يزالا موقوفين

publishing date: 19/03/2017 04:46:50
episodes
اثنان من اقرباء منفذ هجوم مطار اورلي لا يزالا موقوفين
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أفاد مصدر قضائي بان شقيق الفرنسي الذي نفذ هجوما على دورية عسكرية السبت في مطار اورلي قبل ان يقتل، لا يزال موقوفا مع أحد اقربائه الاحد، فيما تم الإفراج عن والده.
   
وكان والد وشقيق المهاجم المدعو زياد بن بلقاسم حضرا بنفسيهما الى مركز الشرطة قبل ظهر السبت. وذكرا ان المهاجم اتصل بهما قبل ساعة ونصف  على اعتداء مطار اورلي قائلا انه "ارتكب خطأ"  بعدما اطلق النار على رجال شرطة خلال عملية تدقيق في هويته في شمال باريس . 
الإعلان

     
وبعد ساعات، حضر قريبه من تلقاء نفسه الى مركز الشرطة. وكان قد التقى المهاجم اللية السابقة للاعتداء في حانة في احدى ضواحي باريس.
      
ويحاول المحققون كشف تفاصيل عن تاريخ بن بلقاسم ووضعه النفسي.
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact