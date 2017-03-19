مقتل 20 عنصراً من قوات النظام والفصائل في معارك شرق دمشق

قتل أكثر من عشرين عنصراً من قوات النظام والفصائل المقاتلة خلال الـ24 ساعة الاخيرة جراء معارك عنيفة بين الطرفين في احياء برزة وتشرين في شرق دمشق، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وشنت فصائل اسلامية ومقاتلة متمركزة في حي جوبر المجاور في شرق دمشق صباح الاحد هجوما عنيفا على مواقع لقوات النظام على اطراف الحي، تزامناً مع اطلاقها قذائف عدة على احياء في وسط دمشق.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان تسعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها قتلوا ، فيما قضى 12 مقاتلاً من الفصائل الاسلامية في الاشتباكات.