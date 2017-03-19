نتانياهو يعلن عن امكانية اجراء انتخابات مبكرة

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أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن انتخابات مبكرة محتملة بعد ازمة مع وزير المالية في حكومته موشيه كحلون بشأن اصلاح لهيئة لاذاعة والتلفزيون العام.وعنونت كل الصحف والاذاعات ومحطات التلفزيون الاحد على التهديدات بحل الحكومة الحالية واجراء انتخابات جديدة، بينما يفترض ان تجرى الانتخابات التشريعية في 2019.ويتعلق الخلاف "بسلطة الاذاعة والتلفزيون في اسرائيل" الهيئة الحكومية التي يفترض ان تغلق في 30 نيسان لتحل محلها هيئة جديدة تحمل اسم "هيئة البث العامة"والهدف رسميا هو تنشيط خدمة عامة ضعفت واستعادة بعضا مما فقده هذا القطاع في مواجهة القنوات الخاصة.لكن نتانياهو يعارض انشاء الهيئة الجديدة.