نهار الإحتجاج ... مشاركة ثم انسحاب الأحزاب

تظاهر عدد كبير من فئات الشعب اللبناني في ساحة رياض الصلح، رفضا لسياسة فرض الضرائب غير العادلة على الشعب ودعما لاقرار سلسلة الرتب والرواتب ووقف مزاريب الهدر والفساد، على وقع أغان وطنية وفي ظل انتشار كثيف للقوى الامنية، وفي حضور كثيف لوسائل الاعلام، وكذلك الصليب الاحمر.

وأكد المتظاهرون أنهم مع اقرار السلسلة ولكن ليس على حساب المواطن اللبناني.

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وشددوا على أنهم ذاهبون الى التصعيد، معتبرين ان هذا الوضع غير مقبول.

تدافع بين المتظاهرين

وقد حصل تدافع بين المتظاهرين .وفيما رمى متظاهرون مفرقعات نارية باتجاه القوى الامنية، شدد متظاهرون آخرون على ضرورة الابقاء على سلمية التحرك.

ولاحقا، عمل شبان ملثمون على ازالة العوائق الحديدية.

وبعد حصول اعمال الشغب، أعلن حزب الكتائب انتهاء التظاهرة في ساحة رياض الصلح.بدورها، أعلنت منظمة الشباب التقدمي الانسحاب من ساحة رياض الصلح. كما أعلنت منظمة الطلاب في الاحرار الانسحاب من رياض الصلح.

الحريري يحضر الى رياض الصلح

وفي خطوة مفاجئة، حضر رئيس الحكومة سعد الحريري الى رياض الصلح متوجها للمتظاهرين، بالقول:" الحكومة ستكون الى جانبكم ودائما وسنحارب الفساد والهدر وسنكمل المسيرة معكم".قبل ان يغادر سيرا على الاقدام باتجاه السراي.

ثم غرّد الحريري عبر تويتر، داعيا منظمي التظاهرة الى تشكيل لجنة ترفع مطالبهم لمناقشتها بروح إيجابية.



في المقابل، تمنت قوى الامن على المتظاهرين الحفاظ على سلمية التحرك.