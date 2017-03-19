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19 آذار 2017
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وفاة "شكسبير الروك أند رول"

publishing date: 19/03/2017 06:32:19
episodes
وفاة &quot;شكسبير الروك أند رول&quot;
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عُثر على تشاك بيري رائد موسيقى "الروك أند رول" ميتا في منزله بولاية ميزوري الأميركية عن عمر يناهز 90 عاما.

وعلى الرغم من وصف إلفيس بريسلي بملك موسيقى "الروك أند رول" إلا أن هذا التاج يناسب تشارلز إدوارد أندرسون بيري، الذي وصفه المغني والشاعر الأميركي بوب  ديلان الحائزة جائزة نوبل للادب بأنه "شكسبير الروك أند رول". 
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في حين قال جون لينون نجم فريق البيتلز عن بيري: إذا حاولت أن تعطي لروك أند رول اسما آخر يمكن ان تطلق عليه ‭‭'‬‬تشاك بيري‭".
 
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