قطع الطريق العام في ساحة العبدة

قطع عدد من المواطنين الطريق العام في ساحة العبدة - مدخل عكار استنكارا لزيادة الضرائب.ودعت هيئات مدنية اخرى الى التجمع الثالثة بعد ظهر اليوم للاعتصام في ساحة العبدة رفضا لفرض الضرائب.