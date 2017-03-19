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19 آذار 2017
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قطع الطريق العام في ساحة العبدة

publishing date: 19/03/2017 06:41:07
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قطع الطريق العام في ساحة العبدة
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قطع عدد من المواطنين الطريق العام في ساحة العبدة - مدخل عكار استنكارا لزيادة الضرائب. 

ودعت هيئات مدنية اخرى الى التجمع الثالثة بعد ظهر اليوم للاعتصام في ساحة العبدة رفضا لفرض الضرائب. 
 
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