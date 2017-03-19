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19 آذار 2017
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"عيد أم... مع وقف التنفيذ"

publishing date: 19/03/2017 07:01:21
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قبل ايام من عيد الام، اعتصام لحملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" بعنوان "عيد أم... مع وقف التنفيذ".

وارادت الحملة رفع الصوت من جديد في وجه السياسيين الذي يغدقون الوعود والكلام المعسول، لكن عندما يحين وقت اتخاذ القرار، يتخاذلون.
 
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