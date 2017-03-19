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أمن وقضاء
19 آذار 2017
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وقفة تضامنية مع أمهات العسكريين المخطوفين

publishing date: 19/03/2017 07:05:32
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نفّذت جمعية GSteam وقفة تضامنية مع أمهات العسكريين المخطوفين لدى داعش و ذلك لتسليط الضوء مجددا على قضية المخطوفين ، وطالبت رئيس الجمهورية ميشال عون و قائد الجيش جوزيف عون باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاعهم.
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