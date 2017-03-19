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19 آذار 2017
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اسرائيل تهدد سوريا

publishing date: 19/03/2017 07:09:20
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اسرائيل تهدد سوريا
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هدد وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان بان يقوم الطيران الاسرائيلي بتدمير انظمة الدفاع الجوية السورية في حال قام الجيش السوري مرة اخرى باطلاق صواريخ باتجاه طائرات اسرائيلية.
 
وقال ليبرمان في حديث للاذاعة العامة "المرة القادمة التي يستخدم فيها السوريون انظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم ضد طائراتنا، سنقوم بتدميرها من دون تردد".
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