اسرائيل تهدد سوريا

هدد وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان بان يقوم الطيران الاسرائيلي بتدمير انظمة الدفاع الجوية السورية في حال قام الجيش السوري مرة اخرى باطلاق صواريخ باتجاه طائرات اسرائيلية.

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وقال ليبرمان في حديث للاذاعة العامة "المرة القادمة التي يستخدم فيها السوريون انظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم ضد طائراتنا، سنقوم بتدميرها من دون تردد".