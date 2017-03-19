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19 آذار 2017
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هل رفض ترامب مصافحة ميركل ؟

publishing date: 19/03/2017 07:16:00
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هل رفض ترامب مصافحة ميركل ؟
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نفى الناطق باسم الرئيس الاميركي ان يكون دونالد ترامب رفض عمدا مصافحة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل امام الكاميرات الجمعة خلال لقائهما في نيويورك.

 وقال شون سبنسر للموقع الالكتروني لمجلة دير شبيغل الالمانية الاحد: "لا اعتقد انه سمع طلب ميركل عندما اقترحت على ترامب مصافحته من جديد وسط الحاح المصورين الصحافيين"، بينما كانا جالسين في البيت الابيض.

 واعتبرت وسائل الاعلام الالمانية ان عدم سماع الرئيس الاميركي او تجاهله اقتراح ميركل يتناسب مع الاجواء العامة للقاء حيث ظهرت الخلافات بشكل واضح بينهما حول الهجرة والتجارة والنفقات العسكرية في حلف شمال الاطلسي.

ورأت صحيفة بيلد الالمانية الاحد انه "من غير المرجح" الا يكون ترامب سمع اقتراح المستشارة الالمانية التي كانت جالسة بالقرب منه، مشيرة الى انه لم ينظر اليها ولا مرة واحدة خلال الجلسة.

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