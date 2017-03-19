نجمة عربية تعود إلى التمثيل ولكن بأجر تخطى المليون دولار أميركي!

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تعود النجمة السورية سلاف فواخرجي إلى الدراما المصرية كبطلة لمسلسل "روح".يُشار إلى أنّ "روح" من تأليف إسلام يوسف وإخراج خالد الحجر أمّا الانتاج فمن حصّة شركة "آرت ميكرز". وكُشف أنّ المسلسل سيُصوّر خلال شهر نيسان لكنه لن يُعرض في رمضان. وقد نشرت تقارير إعلامية أنّ سلاف ستتلقى أجراً خيالياً بلغ مليون ومئة ألف دولار أميركيّ.الجدير ذكره أنّ سلاف كشفت عن مشاركتها في هذا المسلسل خلال مقابلة أجرتها مع الإعلامي المصري أسامة كمال ليل الأربعاء 8 آذار عبر قناة DMC.ولفتت سلاف إلى أنّها تغيبت عن الشاشة حرصاً منها على خياراتها ولتقديم عمل يليق بالجمهور ويحافظ على مكانتها.