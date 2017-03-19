شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 21 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة أخبار...
08:30
نشرة أخبار الثانية والنصف
القائمة
أخبار فنية
19 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

نجمة عربية تعود إلى التمثيل ولكن بأجر تخطى المليون دولار أميركي!

publishing date: 19/03/2017 07:18:18
episodes
نجمة عربية تعود إلى التمثيل ولكن بأجر تخطى المليون دولار أميركي!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
تعود النجمة السورية سلاف فواخرجي إلى الدراما المصرية كبطلة لمسلسل "روح".

يُشار إلى أنّ "روح" من تأليف إسلام يوسف وإخراج خالد الحجر أمّا الانتاج فمن حصّة شركة "آرت ميكرز". وكُشف أنّ المسلسل سيُصوّر خلال شهر نيسان لكنه لن يُعرض في رمضان. وقد نشرت تقارير إعلامية أنّ سلاف ستتلقى أجراً خيالياً بلغ مليون ومئة ألف دولار أميركيّ.
الإعلان


الجدير ذكره أنّ سلاف كشفت عن مشاركتها في هذا المسلسل خلال مقابلة أجرتها مع الإعلامي المصري أسامة كمال ليل الأربعاء 8 آذار عبر قناة DMC.

ولفتت سلاف إلى أنّها تغيبت عن الشاشة حرصاً منها على خياراتها ولتقديم عمل يليق بالجمهور ويحافظ على مكانتها.

مصدر
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact