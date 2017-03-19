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متظاهرون يرمون مفرقعات نارية باتجاه القوى الامنية في رياض الصلح وآخرون يطالبون بالابقاء على سلمية التحرك

publishing date: 19/03/2017 08:05:33
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متظاهرون يرمون مفرقعات نارية باتجاه القوى الامنية في رياض الصلح وآخرون يطالبون بالابقاء على سلمية التحرك
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