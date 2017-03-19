خالد الضاهر: الهدر في المرفأ والمطار يغطي أكثر من سلسلة

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أكد النائب خالد الضاهر أن "الضرائب التي كانت ظاهرة هي ضرائب تطال كل الشعب وتبتعد عن المواقع المؤثرة كالشركات والمصارف".وأشار خلال مؤتمر صحافي الى أن "التهرب من الجمارك في مرفأ بيروت والمطار وكل ابواب الهدر هذه لا تغطي فقط سلسلة الرتب والرواتب بل تغطي سلاسل عدة، لذلك قلت يوما انني سأصوت ضد مشروع الموازنة والضرائب في مشروع هذه الموازنة، ولا يخفى على احد ان هناك إمكانات لجمع أكثر مما هو مطلوب لتغطية السلسلة".وحذر من "ازدياد الحركة الشعبية والاعمال الأمنية والتخريبية وكأن هناك قرارا بضرب استقرار لبنان السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وقال:"نحن امام مرحلة مفصلية يجب ان تتصدى لها الحكومة بكل حزم سواء من جهة سلسلة الرتب والرواتب او من جهة قانون الانتخاب الذي يبدو حتى الآن ان هناك تعثرا واضحا وعدم قدرة على الاتفاق عليه مما يعني ان التأجيل والتمديد هو سيد الموقف حتى اللحظة".