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19 آذار 2017
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بالفيديو- الحريري بشكل مفاجئ في رياض الصلح...وهذا ما قاله للمتظاهرين

publishing date: 19/03/2017 08:53:24
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 على وقع القاء الزجاجات الفارغة والعصي في رياض الصلح ...الحريري وجه كلمة للمتظاهرين

وصل الرئيس سعد الحريري بشكل مفاجىء الى ساحة رياض الصلح حيث توجه بكلمة الى المتظاهرين  عبر مكبر الصوت، قال فيها:" المشوار سيكون طويلا وسنتابع مكافحة الهدر والفساد، وسنكون الى جانبكم وسنحارب الفساد". 
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واثناء القاء كلمته تم القاء العصي والزجاجات الفارغة وتصاعدت حدة الاحتجاجات.

ومن ثم غادر رئيس الحكومة سيرا على الاقدام.
 
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