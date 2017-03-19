كيف علق وهاب على كلمة جنبلاط؟

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علق رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على كلمة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في المختارة بذكرى استشهاد كمال جنبلاط في تغريدة عبر "تويتر"بالقول:" ممتازة والعروبة تحمي الجميع والمقاومة خيار الدروز التاريخي ووحدة الجبل ممنوع ان يمس بها أحد".