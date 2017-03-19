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19 آذار 2017
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"لا دليل على تواطؤ" بين مقربين من ترامب وروسيا

publishing date: 19/03/2017 09:53:23
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&quot;لا دليل على تواطؤ&quot; بين مقربين من ترامب وروسيا
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 اعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي ديفين نيونز ان لا "دليل على تواطؤ" بين مقربين من الرئيس دونالد ترامب وروسيا لمحاولة التأثير في الانتخابات الاميركية لصالح الملياردير الاميركي.
     
وأدلى المسؤول بتصريحه لشبكة "فوكس نيوز" عشية جلسة استماع مهمة امام لجنته لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ورئيس وكالة جمع الاستخبارات الالكترونية في محاولة لالقاء الضوء على مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية. 
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وكانت اجهزة الاستخبارات الاميركية اعلنت في كانون الثاني ان هذا التدخل كان هدفه ترجيح كفة ترامب في الانتخابات.
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