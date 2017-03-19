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19 آذار 2017
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فيديو صادم لأمّ عاقبت طفلها بطريقة وحشية... لن تصدقوا ما فعلته!

publishing date: 19/03/2017 09:52:16
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فيديو صادم لأمّ عاقبت طفلها بطريقة وحشية... لن تصدقوا ما فعلته!
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تحقق الشرطة التايلاندية حالياً في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة عاقبت ابنها بطريقة وحشية للغاية.

وفي التفاصيل، أقدمت الأم على ربط ابنها البالغ من العمر 5 أعوام، بالحبال البلاستيكيّة أمام متجر Nonthaburi للأطعمة بالقرب من بانكوك.

وقد قامت السيدة بتثبت رأس ابنها من خلال قدميها حتى تتمكن من ربطه بإحكام.
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والمرعب، أنّ الأم لم تتوقف عن فعلتها بالرغم من أنّ ابنها كان يصرخ طالباً منها النجدة باكياً وقائلاً إنّه عاجز عن التنفس.

الجدير ذكره، أنّ الشرطة تتعقب الأمّ بغية القبض عليها.

إليكم الفيديو:
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