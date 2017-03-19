بالصور- كنعان يرد على سعادة

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رد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على ما نشره عضو كتلة الكتائب النائب سامر سعادة من مقتطفات من كلمة له في جلسة من جلسات الهيئة العامة ١٥ نيسان ٢٠١٤ مشيرا الى كلام للنائب سعادة عن ضرورة توازن الايرادات مع النفقات ، يؤكد القبول بهذه الايرادات شرط توازنها مع النفقات.