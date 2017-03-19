تجوّلت بالبيكيني وأذهلت رواد الانترنت... هل تستطيعون اكتشاف الخطأ في الفيديو؟

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أثار فيديو لسيدة تُدعى جينيفر كينغ (50 عاماً) تجوّلت ​بالبيكيني جنون رواد الانترنت ونال انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وفي التفاصيل، نُشر الفيديو عبر قنوات يوتيوب الخاصّة بمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في جنوب كارولينا، وقيل إنّ جينيفر لم تكن ترتدي ثوب سباحة بل ما كان على جسمها عبارة عن طلاء لا أكثر.يُشار إلى أنّ زوج جينيفر ظهر في بداية الفيديو وهو يرسم على جسدها. وتعليقاً على هذه الحادثة قال إنّه رسم شريكته لمدة 30 عاماً ولم يخطر في باله يوماً أنه قد يرسم عليها.وقد شوهد الفيديو ملايين المرات ونال ردود فعل إيجابية لدى رواد الانترنت.الجدير ذكره، أنّ الشابة رياضية للغاية وتحظى بمتابعة 155 ألف شخص عبر الانترنت، كما أنّها تجني سنوياً حوالي 100 ألف دولار من خلال حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.