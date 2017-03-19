شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 21 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة أخبار...
08:30
نشرة أخبار الثانية والنصف
القائمة
غرائب وطرائف
19 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

تجوّلت بالبيكيني وأذهلت رواد الانترنت... هل تستطيعون اكتشاف الخطأ في الفيديو؟

publishing date: 19/03/2017 09:57:02
episodes
تجوّلت بالبيكيني وأذهلت رواد الانترنت... هل تستطيعون اكتشاف الخطأ في الفيديو؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أثار فيديو لسيدة تُدعى جينيفر كينغ (50 عاماً) تجوّلت ​بالبيكيني جنون رواد الانترنت ونال انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، نُشر الفيديو عبر قنوات يوتيوب الخاصّة بمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في جنوب كارولينا، وقيل إنّ جينيفر لم تكن ترتدي ثوب سباحة بل ما كان على جسمها عبارة عن طلاء لا أكثر.
الإعلان


يُشار إلى أنّ زوج جينيفر ظهر في بداية الفيديو وهو يرسم على جسدها. وتعليقاً على هذه الحادثة قال إنّه رسم شريكته لمدة 30 عاماً ولم يخطر في باله يوماً أنه قد يرسم عليها.

وقد شوهد الفيديو ملايين المرات ونال ردود فعل إيجابية لدى رواد الانترنت.

الجدير ذكره، أنّ الشابة رياضية للغاية وتحظى بمتابعة 155 ألف شخص عبر الانترنت، كما أنّها تجني سنوياً حوالي 100 ألف دولار من خلال حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact