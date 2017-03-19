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19 آذار 2017
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قاووق: عدم التوافق على قانون إنتخابي جديد يقرب البلد من أزمة جديدة

publishing date: 19/03/2017 10:35:45
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قاووق: عدم التوافق على قانون إنتخابي جديد يقرب البلد من أزمة جديدة
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رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن "القضايا المعيشية تشغل بال اللبنانيين، وحق اللبنانيين أن يقلقوا من ضرائب جديدة، فالمطلوب من إقرار السلسلة مساعدة الناس وليس زيادة أزمتهم، وحزب الله سيبقى في الموقع المتقدم في الدفاع عن حقوق الناس".

وشدد خلال إحتفال تأبيني في بلدة زبدين الجنوبية على أن "عدم التوافق على قانون إنتخابي جديد يقرب لبنان من أزمة جديدة نحن بغنى عنها، وحزب الله وحلفاؤه من موقع المسؤولية الوطنية يعملون ليلا ونهارا، ويبذلون جهودا مكثفة متواصلة من أجل التوافق على قانون إنتخابي جديد ينقذ لبنان من أزمة سياسية قد تكون الأسوأ منذ سنوات، والحل بات واضحا ومحددا ومحصورا بإتفاق على قانون جديد يضمن صحة التمثيل وعدالته بعيدا عن الإستئثار والإقصاء". 
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