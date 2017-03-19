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رئيس الحكومة سعد الحريري نزل عالأرض خلال التظاهرة بساحة رياض الصلح وهيدا الشي ولّع الساحة من جديد، شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ لما_نزل_سعد

publishing date: 19/03/2017 10:55:58
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رئيس الحكومة سعد الحريري نزل عالأرض خلال التظاهرة بساحة رياض الصلح وهيدا الشي ولّع الساحة من جديد، شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ لما_نزل_سعد
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