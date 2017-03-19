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19 آذار 2017
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اصابة ثلاثة جنود اميركيين بنيران جندي افغاني

publishing date: 19/03/2017 11:36:29
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اصابة ثلاثة جنود اميركيين بنيران جندي افغاني
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اصيب ثلاثة جنود اميركيين عندما اطلق جندي افغاني النار في محافظة هلمند الجنوبية، بحسب مسؤولين، في أول هجوم من نوعه على القوات الدولية هذا العام.
    
ولم تعلن اية جماعة مسلحة حتى الان مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في معسكر انتونيك في منطقة واشر، والذي يبرز التوترات بين القوات الافغانية والاجنبية. 
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وقتل جندي افغاني في اطلاق النار، بحسب ما افاد المتحدث باسم حكومة الولاية عمر زواك لفرانس برس. 
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