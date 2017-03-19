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19 آذار 2017
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مارتن شولتز رئيسا للحزب الاشتراكي الديموقراطي بالاجماع

publishing date: 19/03/2017 11:48:29
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مارتن شولتز رئيسا للحزب الاشتراكي الديموقراطي بالاجماع
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انتخب مارتن شولتز الاحد رئيسا للحزب الاشتراكي الديموقراطي الالماني بنسبة مئة بالمئة من الاصوات وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الحزب.
     
وفي حين كانت وسائل الاعلام تتوقع حصوله على اكثر من 90 بالمئة من الاصوات، تجاوز شولتز الرقم التاريخي (99,71 بالمئة) الذي كان حصل عليه في 1984 كورت شوماخر. ونال شولتز مجمل الاصوات ال 605.
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